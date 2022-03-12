Спортивный тележурналист Дмитрий Губерниев в разговоре с «СЭ» отреагировал на введение Великобританией санкций на владельца «Челси» Романа Абрамовича.

«Насколько я понимаю, ему давно пора было вкладывать в российский футбол. Посылались четкие сигналы, но он их, по-моему, не услышал. Мне его, честно говоря, очень жаль. Но предпочитаю сейчас думать не про Абрамовича. Есть полно людей, в том числе из спорта, кому реально нужна поддержка. Ему она, с моей точки зрения, не нужна», — сказал Губерниев «СЭ».

Из-за введенных санкций в адрес Романа Абрамовича все счета «Челси» заморожены, владелец не сможет продать клуб. Также невозможны осуществление трансферов, подписание новых контрактов с действующими футболистами, продажа билеты на матчи лондонского клуба болельщикам без абонемента.