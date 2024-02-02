Грузинский полузащитник Чакветадзе подписал контракт с «Уотфордом»

«Уотфорд» подписал грузинского полузащитника Георгия Чакветадзе из «Генка».

Сумма трансфера составила 2,5 миллиона евро. Отмечается, что контракт рассчитан до лета 2027 года. В первой половине нынешнего сезона Чакветадзе выступал за «Уотфорд» на правах аренды.

В нынешнем сезоне 24-летний грузин провел за «Уотфорд» 25 матчей, забил 1 мяч и отдал 2 результативные передачи.