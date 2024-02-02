Экс-хавбек «МЮ» Андерсон рассказал, как год жил в доме Роналду: «Он опекал нас»

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андерсон рассказал, что почти год жил в доме у Криштиану Роналду.

«Как только я приехал, я пошел в дом к Криштиану. Я ему очень благодарен. Он опекал нас. Мы прожили в доме Роналду почти год. Мы ушли, потому что хотели уйти. Мы ничего не потратили. Роналду водил нас на тренировки, кормил, нанял для нас повара. Внутри и снаружи дома был бассейн, джакузи, теннисный корт», — цитирует экс-игрока Globo Esporte.

Андерсон жил в доме Роналду вместе с вингером «МЮ» Нани, о чем португалец рассказывал в 2016 году.

Андерсон перешел в «МЮ» из «Порту» в 2007 году за 31,5 миллиона евро. За манкунианцев бразилец провел 181 матч, забил 9 голов и отдал 20 результативных передач.