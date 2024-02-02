Политик из Египта предложил, чтобы Салах переводил на родину 20 процентов зарплаты

Египетский политик Абдель Санад Ямама предложил, чтобы нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах переводил 20 процентов зарплаты на родину.

Такую меру Ямама предлагает принять в отношении всех египтян, проживающих за рубежом. Целью подобного решения является стабилизация экономики на фоне падения египетского фунта.

«Исключений быть не должно. Это должно касаться и самого молодого работника за рубежом и даже звезды сборной Египта Мохаммеда Салаха. Доля должна составлять 20 процентов», — цитирует РИА «Новости Спорт» заявление его партии «Вафд».

Контракт Салаха с «Ливерпулем» рассчитан до лета 2025 года. The Guardian сообщал, что нападающий зарабатывает около 1 миллиона фунтов в неделю.

Ранее главный тренер мерсисайдцев Юрген Клопп назвал форварда самым преданным египтянином, которого он когда-либо встречал.