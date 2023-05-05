Грилиш назвал Холанна лучшим профессионалом, которого он когда-либо видел
Полузащитник «Манчестер Сити» Джек Грилиш высказался о профессионализме одноклубника Эрлина Холанна.
«Холанн- лучший профессионал, которого я когда-либо видел. Вы ни у кого не увидите подобного мышления. Он делает все. Тренажерный зал, 10 часов лечения в день, ледяные ванны, диета. Вот почему он такой, какой есть!» — цитирует Грилиша Daily Mail.
В текущем сезоне 22-летний норвежец провел 45 матчей за команду во всех турнирах, забил 51 мяч и отдал 8 голевых передач.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Ман. Сити
|33
|25
|4
|4
|87-30
|79
|
2
|Арсенал
|34
|24
|6
|4
|81-39
|78
|
3
|Ньюкасл
|33
|18
|11
|4
|61-27
|65
|
4
|МЮ
|33
|19
|6
|8
|49-40
|63
|
5
|Ливерпуль
|34
|17
|8
|9
|66-42
|59
|
6
|Брайтон
|32
|16
|7
|9
|62-40
|55
|
7
|Тоттенхэм
|34
|16
|6
|12
|63-57
|54
|
8
|Астон Вилла
|34
|16
|6
|12
|46-42
|54
|
9
|Брентфорд
|34
|12
|14
|8
|52-44
|50
|
10
|Фулхэм
|34
|13
|6
|15
|45-46
|45
|
11
|Кр. Пэлас
|34
|10
|10
|14
|35-45
|40
|
12
|Челси
|33
|10
|9
|14
|31-38
|39
|
13
|Борнмут
|34
|11
|6
|17
|36-64
|39
|
14
|Вулверхэмптон
|34
|10
|7
|17
|29-50
|37
|
15
|Вест Хэм
|34
|9
|7
|18
|37-50
|34
|
16
|Лестер
|34
|8
|6
|20
|46-59
|30
|
17
|Лидс
|34
|7
|9
|18
|43-67
|30
|
18
|Нот. Форест
|34
|7
|9
|18
|30-62
|30
|
19
|Эвертон
|34
|6
|11
|17
|27-52
|29
|
20
|Саутгемптон
|34
|6
|6
|22
|28-60
|24
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|6.05
|17:00
|
Борнмут – Челси
|- : -
|6.05
|17:00
|
Ман. Сити – Лидс
|- : -
|6.05
|17:00
|
Тоттенхэм – Кр. Пэлас
|- : -
|6.05
|17:00
|
Вулверхэмптон – Астон Вилла
|- : -
|6.05
|19:30
|
Ливерпуль – Брентфорд
|- : -
|7.05
|18:30
|
Ньюкасл – Арсенал
|- : -
|7.05
|21:00
|
Вест Хэм – МЮ
|- : -
|8.05
|17:00
|
Фулхэм – Лестер
|- : -
|8.05
|19:30
|
Брайтон – Эвертон
|- : -
|8.05
|22:00
|
Нот. Форест – Саутгемптон
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Манчестер Сити
|35
|
|
Гарри Кейн
Тоттенхэм Хотспур
|25
|
|
Айван Тони
Брентфорд
|20
|П
|
|
Кевин Де Брейне
Манчестер Сити
|16
|
|
Букайо Сака
Арсенал
|11
|
|
Леандро Троссар
Брайтон, Арсенал
|10
|И
|К
|Ж
|
|
Каземиру
Манчестер Юнайтед
|23
|2
|6
|
|
Нелсон Семеду
Вулверхэмптон Уондерерс
|32
|1
|9
|
|
Абдулай Дукуре
Эвертон
|21
|1
|5
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