Грилиш назвал Холанна лучшим профессионалом, которого он когда-либо видел

Полузащитник «Манчестер Сити» Джек Грилиш высказался о профессионализме одноклубника Эрлина Холанна.

«Холанн- лучший профессионал, которого я когда-либо видел. Вы ни у кого не увидите подобного мышления. Он делает все. Тренажерный зал, 10 часов лечения в день, ледяные ванны, диета. Вот почему он такой, какой есть!» — цитирует Грилиша Daily Mail.

В текущем сезоне 22-летний норвежец провел 45 матчей за команду во всех турнирах, забил 51 мяч и отдал 8 голевых передач.