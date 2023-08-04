«Арсенал» сделал предложение по трансферу вратаря «Брентфорда»

«Арсенал» сделал первое официальное предложение «Брентфорду» по переходу голкипера Давида Райи, написал в Twitter журналист Фабрицио Романо.

«Канониры» готовы заплатить 20 миллионов фунтов стерлингов за 27-летнего испанца, а также 3 миллиона фунтов стерлингов могут быть выплачены в качестве бонусов. Личные условия контракта уже согласованы.

В прошлом сезоне Райя принял участие в 38 матчах АПЛ, пропустив 46 мячей и 12 раз сыграв на ноль.