Грэм Поттер отклонил предложение «Лестера»

Бывший главный тренер «Челси» Грэм Поттер отказал «Лестеру», который предлагал ему возглавить команду, сообщает TalkSport.

«Лестер» 2 апреля объявил об уходе Брэндана Роджерса с поста главного тренера команды. После этого сообщалось, что клуб может обратиться к Поттеру, которого в этот же день уволили из «Челси», но английский специалист отклонил предложение «лис», поскольку хочет взять перерыв в работе.

После 28 матчей «Лестер» с 25 очками занимает предпоследнее место в турнирной таблице АПЛ.