Гранит Джака рассказал, что остался в «Арсенале» благодаря Артете

Полузащитник «Арсенала» Гранит Джака рассказал, что больше не думает о возвращении в бундеслигу.

— Для меня это больше не проблема, — цитирует Sport1 Джаку. — Да, у меня было предложение от «Герты», но в итоге я решил остаться в Лондоне и не разрушать то, что построил за 3,5 года здесь. Благодаря Микелю Артете для меня все началось заново. У нас с самого начала было хорошее общение, он показал, чего ждет от меня, насколько я нужен команде и насколько он ценит меня, как футболиста.

В сезоне-2019/20 Джака провел за «Арсенал» 29 матчей, на его счету 1 результативная передача.