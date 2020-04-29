Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Англия

Гранит Джака рассказал, что остался в «Арсенале» благодаря Артете

15:13
Теги:

Полузащитник «Арсенала» Гранит Джака рассказал, что больше не думает о возвращении в бундеслигу.

— Для меня это больше не проблема, — цитирует Sport1 Джаку. — Да, у меня было предложение от «Герты», но в итоге я решил остаться в Лондоне и не разрушать то, что построил за 3,5 года здесь. Благодаря Микелю Артете для меня все началось заново. У нас с самого начала было хорошее общение, он показал, чего ждет от меня, насколько я нужен команде и насколько он ценит меня, как футболиста.

В сезоне-2019/20 Джака провел за «Арсенал» 29 матчей, на его счету 1 результативная передача.

Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир