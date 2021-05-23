Голкипер «Челси» Менди получил травму в матче с «Астон Виллой»
Вратарь «Челси» Эудар Менди травмировался в матче 38-го тура чемпионата Англии против «Астон Виллы» (1:2). После перерыва его заменил Кепа Аррисабалага.
О характере и степени серьезности повреждения информации пока нет. 29 мая «Челси» предстоит сыграть в финале Лиги чемпионов против «Манчестер Сити».
29-летний сенегальский голкипер в текущем сезоне провел 44 матча за «Челси» во всех турнирах, пропустил 30 мячей и 24 раза отыграл «на ноль».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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