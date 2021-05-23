Роджерс остался разочарован итогом сезона для «Лестера»

Главный тренер «Лестера» Брендан Роджерс подвел итоги сезона для своей команды.

«Мы серьезно разочарованы развязкой. Мы бились весь сезон. Как я всегда и говорил, оценивают по итогам 38 матчей, и, увы, мы не смогли добиться цели. Но я могу гордиться и восхищаться игроками. Обстоятельства все время складывались против них — было много травм.

Я могу гордиться командой. Руководство оказывало мне невероятную поддержку. Игроки выкладывались каждый день. Я сильно разочарован тем, что мы не смогли добраться до нужного нам результат. Нам нужно поработать над укреплением состава и вернуться на следующий сезон еще более мотивированными», — цитирует специалиста BBC.

«Лестер» большую часть сезона держался в топ-4 АПЛ, но, в итоге, финишировал на 5-й позиции.