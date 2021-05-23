Вайналдум покидает «Ливерпуль»
Полузащитник «Ливерпуля» Джорджиньо Вайналдум после матча 38-го тура чемпионата Англии против «Кристал Пэлас» (2:0) объявил о том, что покидает клуб.
«Я борюсь со слезами, — цитирует футболиста ВВС 23 мая. — В «Ливерпуле» мне показали любовь на протяжении этих пяти лет. Я буду по всем скучать. Я хотел играть здесь много лет, но, к сожалению, сложилось иначе.
Я должен начать новое приключение. Я не подписал контракт ни с кем. Сейчас ситуация такая, что с 1 июля я перестану быть игроком «Ливерпуля». Посмотрим, что будет в ближайшие несколько недель».
30-летний голландец выступал за «Ливерпуль» с 2016 года. Вместе с командой он выиграл чемпионат Англии, Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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