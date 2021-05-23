Вайналдум покидает «Ливерпуль»

Полузащитник «Ливерпуля» Джорджиньо Вайналдум после матча 38-го тура чемпионата Англии против «Кристал Пэлас» (2:0) объявил о том, что покидает клуб.

«Я борюсь со слезами, — цитирует футболиста ВВС 23 мая. — В «Ливерпуле» мне показали любовь на протяжении этих пяти лет. Я буду по всем скучать. Я хотел играть здесь много лет, но, к сожалению, сложилось иначе.

Я должен начать новое приключение. Я не подписал контракт ни с кем. Сейчас ситуация такая, что с 1 июля я перестану быть игроком «Ливерпуля». Посмотрим, что будет в ближайшие несколько недель».

30-летний голландец выступал за «Ливерпуль» с 2016 года. Вместе с командой он выиграл чемпионат Англии, Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.