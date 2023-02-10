Голкипер «Брентфорда» отклонил предложение клуба о новом контракте

Голкипер «Брентфорда» Давид Райя отклонил предложение своего клуба о новом контракте.

«Я не думаю, что сейчас правильное время для подписания контракта. Мне был предложен новый контракт в прошлом году и затем в январе, но мы не договорились. Я бы хотел посмотреть, что случится летом, однако я счастлив в «Брентфорде».

Никогда не знаешь, что ждет тебя впереди. Я ничего не могу сказать о том, что случится летом», — цитирует Райю Evening Standard.

После окончания этого сезона у голкипера останется только 12 месяцев по контракту.

Своей игрой за «Брентфорд» 27-летний Райя привлек внимание ряда больших клубов, включая «Челси», «Тоттенхэм» и «Манчестер Юнайтед».