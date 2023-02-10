«Челси» избавится от двух полузащитников летом

«Челси» не может договорится с полузащитниками Нголо Канте и Мэйсоном Маунтом о продлении контракта, сообщает Evening Standard.

По информации источника, оба футболиста могут покинуть клуб летом. Канте попал в сферу интересов «Барселоны», «Атлетико» и «Реала». Маунт может продолжить карьеру в «Ливерпуле».

В текущем сезоне 31-летний француз сыграл за «Челси» всего два матча и не отличился результативными действиями. Большую часть игр француз пропустил из-за травмы колена.

24-летний англичанин провел за «синих» 28 матчей, забил три гола и отдал шесть результативных передач.