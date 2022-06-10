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Сегодня, 21:45

Голкипер Бегович продлил контракт с «Эвертоном»

Иван Шитик
Корреспондент
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Голкипер Асмир Бегович подписал новый контракт с «Эвертоном», сообщает сайт команды.

Соглашение с боснийцем рассчитано на один сезон. Клуб активировал опцию продления соглашения с 34-летним голкипером.

В прошедшем сезоне Бегович принял участие в семи матчах за «Эвертон», в которых пропустил 13 голов.

Босниец является чемпионом Англии в составе «Челси», а также выигрывал чемпионат Азербайджана с «Карабахом».

ФК Эвертон
Асмир Бегович
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