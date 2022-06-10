«Арсенал» включился в борьбу за нападающего «Лидса» Рафинью

«Арсенал» включился в борьбу за трансфер нападающего «Лидса» Рафинью Диаса, информирует The Telegraph.

Главным претендентом на 25-летнего бразильца остается «Барселона», но у клуба пока нет денег на осуществление трансфера.

Ранее появлялась информация, что «Лидс» надеется выручить до 60 миллионов фунтов стерлингов за игрока.

В минувшем сезоне Рафинья провел 35 матчей за «Лидс», в которых забил 11 мячей и отдал 3 результативные передачи. Контракт бразильца с клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.