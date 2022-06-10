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Сегодня, 22:04

«Ливерпуль» согласовал с «Бенфикой» сумму трансфера Нуньеса

Иван Шитик
Корреспондент
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«Ливерпуль» согласовал с «Бенфикой» сумму трансфера нападающего Дарвина Нуньеса, утверждает A Bola.

Английский клуб заплатит за 22-летнего уругвайца 80 миллионов евро. Также сумма бонусных выплат может дополнительно составить 20 миллионов евро.

Сам футболист подпишет с «красными» контракт до 2027 года.

В прошедшем сезоне Нуньес забил 34 мяча и отдал четыре результативные передачи в 41 матче за «Бенфику» во всех турнирах. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.

ФК Бенфика
ФК Ливерпуль
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3
 Челси 38 21 11 6 76-33 74
4
 Тоттенхэм 38 22 5 11 69-40 71
5
 Арсенал 38 22 3 13 61-48 69
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 МЮ 38 16 10 12 57-57 58
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 Вест Хэм 38 16 8 14 60-51 56
8
 Лестер 38 14 10 14 62-59 52
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 Брайтон 38 12 15 11 42-44 51
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 Ньюкасл 38 13 10 15 44-62 49
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 Брентфорд 38 13 7 18 48-56 46
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 Саутгемптон 38 9 13 16 43-67 40
16
 Эвертон 38 11 6 21 43-66 39
17
 Лидс 38 9 11 18 42-79 38
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 Бернли 38 7 14 17 34-53 35
19
 Уотфорд 38 6 5 27 34-77 23
20
 Норвич 38 5 7 26 23-84 22
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22.05 18:00
Арсенал – Эвертон
 5 : 1
22.05 18:00
Бернли – Ньюкасл
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22.05 18:00
Брайтон – Вест Хэм
 3 : 1
22.05 18:00
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 1 : 2
22.05 18:00
Кр. Пэлас – МЮ
 1 : 0
22.05 18:00
Лестер – Саутгемптон
 4 : 1
22.05 18:00
Ливерпуль – Вулверхэмптон
 3 : 1
22.05 18:00
Ман. Сити – Астон Вилла
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22.05 18:00
Норвич – Тоттенхэм
 0 : 5
22.05 18:00
Челси – Уотфорд
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