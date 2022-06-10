«Ливерпуль» согласовал с «Бенфикой» сумму трансфера Нуньеса

«Ливерпуль» согласовал с «Бенфикой» сумму трансфера нападающего Дарвина Нуньеса, утверждает A Bola.

Английский клуб заплатит за 22-летнего уругвайца 80 миллионов евро. Также сумма бонусных выплат может дополнительно составить 20 миллионов евро.

Сам футболист подпишет с «красными» контракт до 2027 года.

В прошедшем сезоне Нуньес забил 34 мяча и отдал четыре результативные передачи в 41 матче за «Бенфику» во всех турнирах. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.