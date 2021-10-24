Гол Роналду отменили из-за офсайда с помощью ВАР при 0:5 в пользу «Ливерпуля»
Гол нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду в матче 9-го тура АПЛ отменили из-за офсайда.
Португалец отправил мяч в ворота Алиссона на 52-й минуте. Изначально главный судья встречи Энтони Тэйлор засчитал гол, но после вмешательства ВАР в эпизод у Роналду зафиксировали офсайд.
На момент публикации «Манчестер Юнайтед» уступает «Ливерпулю» со счетом 0:5, в составе мерсисайдцев хет-трик сделал Мохамед Салах, по одному мячу забили Наби Кейта и Диогу Жота.
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