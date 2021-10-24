Роналду избежал удаления в матче «МЮ» с «Ливерпулем»
Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду избежал удаления в матче 9-го тура АПЛ против «Ливерпуля».
В конце первого тайма португалец дважды грубо ударил полузащитника мерсисайдцев Кертиса Джонса ногой, второй удар форвард нанес, когда его соперник уже лежал на газоне.
Should Ronaldo have received a red card here ? pic.twitter.com/CPsen0uQgw— ESPN FC (@ESPNFC) October 24, 2021
Главный арбитр встречи Энтони Тэйлор показал Роналду желтую карточку по итогам эпизода.
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