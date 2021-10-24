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Роналду избежал удаления в матче «МЮ» с «Ливерпулем»

19:45
Криштиану Роналду нарушает правила на Кертисе Джонсе. Фото Скриншот трансляции канала RMC Sport1
Криштиану Роналду нарушает правила на Кертисе Джонсе. Фото Скриншот трансляции канала RMC Sport1
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Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду избежал удаления в матче 9-го тура АПЛ против «Ливерпуля».

В конце первого тайма португалец дважды грубо ударил полузащитника мерсисайдцев Кертиса Джонса ногой, второй удар форвард нанес, когда его соперник уже лежал на газоне.

Главный арбитр встречи Энтони Тэйлор показал Роналду желтую карточку по итогам эпизода.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
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25%

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Иван Торопцев все материалы автора

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