Глеб оценил шансы «Арсенала» в борьбе с «Манчестер Сити» за первое место в чемпионате Англии

Бывший футболист «Арсенала» Александр Глеб оценил шансы канониров в борьбе с «Манчестер Сити» за первое место в чемпионате Англии по итогам сезона-2022/23.

«АПЛ очень непредсказуемая, можно потерять очки против кого угодно. Нельзя сказать, что «Арсенал» расслабился, в концовке чего-то им не хватило. «Манчестер Сити» набрал такую форму, что тяжело их остановить. Сейчас уже трудно будет, на тоненького все, если будет немного фарта, то возможно. Все решится в последних матчах, нужно ждать осечки горожан и набирать свои очки. «Манчестер Сити» очень опытная и стабильная команда. В Англии такое случается, нужно быть ментально готовым и выжимать из каждой игры максимум и забирать свои три очка. Я не думаю, что «Арсенал» дал слабину, просто чемпионат очень сложный, каждый соперник против топ-клубов настраивается очень серьезно», — приводит слова Глебова Metaratings.ru.

После 32 сыгранных матчей «Манчестер Сити» лидирует в турнирной таблице АПЛ с 76 очками. «Арсенал» с 75 баллами располагается на второй позиции, но провел на одну игру больше соперника. Замыкает тройку лучших «Ньюкасл» с 65 очками в 33 матчах.

2 мая в 22:00 по московскому времени «Арсенал» проведет домашнюю встречу с «Челси» в 34-м туре чемпионата Англии.