Гвардиола догнал Венгера по количеству золотых дублей в АПЛ, лидер — Фергюсон

«Манчестер Сити» обыграл «Манчестер Юнайтед» в финале Кубка Англии — 2:1.

Главный тренер «Сити» Хосеп Гвардиола во второй раз с «горожанами» сделал золотой дубль — выиграл чемпионат и Кубок Англии.

Испанский специалист, который приводил «Ман Сити» к победе в АПЛ и Кубке Англии в сезонах-2018/19 и 2022/23, догнал по этому показателю экс-наставника «Арсенала» Арсена Венгера. Канониры под руководством французского тренера делали золотой дубль в сезоне-1997/98 и сезоне-2001/02.

Лидирует по этому показателю экс-главный тренер «Манчестер Юнайтед» сэр Алекс Фергюсон, на счету которого три золотых дубля — в сезонах-1993/94, 1995/96 и 1998/99.