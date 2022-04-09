Главный тренер «Саутгемптона» прокомментировал разгромное поражение от «Челси»

Главный тренер «Саутгемптона» Ральф Хазенхюттль высказался о разгромном поражении от «Челси» в рамках 32-го тура чемпионата Англии (0:6).

«Это был не лучший момент, чтобы встретиться с «Челси». Они были настроены очень агрессивно. Мы ничего не смогли им противопоставить. Когда такая команда настолько агрессивна, ты видишь пределы своих возможностей.

Ты всегда играешь настолько хорошо, насколько тебе позволяет соперник», — цитирует тренера BBC.

«Саутгемптон», проигравший четыре из пяти последних матчей, идет 13-м в АПЛ (36 очков в 31 игре).