Тухель: «Отличная игра и важная победа»

Главный тренер «Челси» Томас Тухель прокомментировал крупную победу над «Саутгемптоном» (6:0) в матче 32-го тура чемпионата Англии.

«Отличная игра и важная победа. С самого начала было видно, что мы хотим исправить ситуацию после двух поражений подряд. Мы постоянно создавали опасность.

Тимо Вернер мог забить и больше. У него было много ярких моментов. Мы знали, что против такого соперника он сможет находить свободные зоны, действуя на своей излюбленной позиции. И уже от него зависело, сможет ли он показать себя. Ему это удалось», — цитирует тренера BBC.

«Челси» занимает третье место в турнирной таблице, набрав 62 очка в 30 встречах.