Эдди Хау уверен, что «Ньюкасл» может играть лучше

Главный тренер «Ньюкасла» Эдди Хау прокомментировал победу над «Кристал Пэлас» (1:0) в матче 1/16 финала Кубка английской лиги.

«Эта игра была волнительной для всех в конце, хотя это и вредно для здоровья, но мы рады, что прошли дальше. Мы знаем, что можем играть намного лучше, но на это есть причины. Мы хотели победить, чтобы сохранить этот импульс, и мы хотим пройти как можно дальше в кубке», — цитирует BBC Хау.

Ранее в этом сезоне «Ньюкасл» набрал 27 очков в чемпионате Англии и занимает 3-е место в турнирной таблице.