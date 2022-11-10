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10 ноября, 08:55

Артета заявил, что «Арсеналу» необходимо усилить состав в зимнее трансферное окно

Иван Торопцев
Корреспондент
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Главный тренер «Арсенала» Микель Артета заявил, что его клубу необходимо усилить состав в зимнее трансферное окно.

В ночь с 9 на 10 ноября «канониры» проиграли «Брайтону» (1:3) в матче 1/16 финала Кубка английской лиги.

«Нам нужно справляться как можно лучше в нынешних условиях. Мы проиграли «Брайтону», потому что не делали то, что должны как в своей штрафной, так и в чужой. Мы поплатились за это. При этом команда остается прежней и после побед, и после поражений. Я с первого дня сезона говорил, что у нас мало футболистов, многие важные игроки ушли. Если все здоровы и нет дисквалификаций, то все в порядке, но как только кто-то вылетает, все меняется. Ничего нового, я говорю об этом с того момента, как закрылось летнее трансферное окно», — приводит Sky Sports слова Артеты.

Перед паузой на ЧМ-2022 «Арсеналу» осталось провести один матч, который состоится 12 ноября. Команда Артеты сыграет на выезде против «Вулверхэмптона» в рамках 16-го тура АПЛ.

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Марокко
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Обе забьют - да

25%

2.30

ИТБ1 (0.5)

22%

1.86

П2

18%

1.59
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Швейцария

П1

30%

1.92

ТМ 2.5

23%

1.71

Обе забьют - да

21%

1.73
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Бразилия 4
Корея 1
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Ф1(-1.5)

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1.81

ТБ 2.5

26%

1.77

Обе забьют - да

16%

2.43
0
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Арсенал 14 12 1 1 33-11 37
2
 Ман. Сити 14 10 2 2 40-14 32
3
 Ньюкасл 15 8 6 1 29-11 30
4
 Тоттенхэм 15 9 2 4 31-21 29
5
 МЮ 14 8 2 4 20-20 26
6
 Ливерпуль 14 6 4 4 28-17 22
7
 Брайтон 14 6 3 5 23-19 21
8
 Челси 14 6 3 5 17-17 21
9
 Фулхэм 15 5 4 6 24-26 19
10
 Кр. Пэлас 14 5 4 5 15-18 19
11
 Брентфорд 15 4 7 4 23-25 19
12
 Астон Вилла 15 5 3 7 16-22 18
13
 Лестер 15 5 2 8 25-25 17
14
 Борнмут 15 4 4 7 18-32 16
15
 Лидс 14 4 3 7 22-26 15
16
 Эвертон 15 3 5 7 11-17 14
17
 Вест Хэм 15 4 2 9 12-17 14
18
 Нот. Форест 15 3 4 8 11-30 13
19
 Саутгемптон 15 3 3 9 13-27 12
20
 Вулверхэмптон 15 2 4 9 8-24 10
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38 тур
26.12 15:30
Брентфорд – Тоттенхэм
 - : -
26.12 18:00
Кр. Пэлас – Фулхэм
 - : -
26.12 18:00
Эвертон – Вулверхэмптон
 - : -
26.12 18:00
Лестер – Ньюкасл
 - : -
26.12 18:00
Саутгемптон – Брайтон
 - : -
26.12 20:30
Астон Вилла – Ливерпуль
 - : -
26.12 23:00
Арсенал – Вест Хэм
 - : -
27.12 20:30
Челси – Борнмут
 - : -
27.12 23:00
МЮ – Нот. Форест
 - : -
28.12 23:00
Лидс – Ман. Сити
 - : -
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Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 18
Гарри Кейн

Гарри Кейн

Тоттенхэм Хотспур

 12
Айван Тони

Айван Тони

Брентфорд

 10
П
Кевин Де Брейне

Кевин Де Брейне

Манчестер Сити

 9
Букайо Сака

Букайо Сака

Арсенал

 6
Деян Кулушевски

Деян Кулушевски

Тоттенхэм Хотспур

 5
И К Ж
Нелсон Семеду

Нелсон Семеду

Вулверхэмптон Уондерерс

 13 1 3
Жоау Канселу

Жоау Канселу

Манчестер Сити

 14 1 3
Натан Коллинз

Натан Коллинз

Вулверхэмптон Уондерерс

 12 1 2
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