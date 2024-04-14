Главный тренер «Ноттингема» считает, что команда упустила победу в матче с «Вулверхэмптоном»
Главный тренер «Ноттингема» Нуну Эшпириту Санту подвел итоги матча 33-го тура против «Вулверхэмптона» (2:2).
«Мы упустили возможность взять три очка. Мы ведь играли лучше, но слишком легко пропускали. Один гол вообще стал результатом очевидной ошибки. Двое игроков опекали Кунью, но он все равно развернулся и пробил. Так нельзя», — цитирует Санту BBC Sport.
После 33 туров АПЛ команда занимает 17-е место, набрав 26 очков.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Ман. Сити
|32
|22
|7
|3
|76-32
|73
|
2
|Арсенал
|31
|22
|5
|4
|75-24
|71
|
3
|Ливерпуль
|31
|21
|8
|2
|72-30
|71
|
4
|Астон Вилла
|32
|18
|6
|8
|66-49
|60
|
5
|Тоттенхэм
|32
|18
|6
|8
|65-49
|60
|
6
|Ньюкасл
|32
|15
|5
|12
|69-52
|50
|
7
|МЮ
|32
|15
|5
|12
|47-48
|50
|
8
|Вест Хэм
|32
|13
|9
|10
|52-56
|48
|
9
|Челси
|30
|12
|8
|10
|55-52
|44
|
10
|Брайтон
|32
|11
|11
|10
|52-50
|44
|
11
|Вулверхэмптон
|32
|12
|7
|13
|46-51
|43
|
12
|Борнмут
|32
|11
|9
|12
|47-57
|42
|
13
|Фулхэм
|32
|11
|6
|15
|47-51
|39
|
14
|Брентфорд
|33
|8
|8
|17
|47-58
|32
|
15
|Кр. Пэлас
|31
|7
|9
|15
|36-54
|30
|
16
|Эвертон
|31
|9
|8
|14
|32-42
|29
|
17
|Нот. Форест
|33
|7
|9
|17
|42-58
|26
|
18
|Лутон Таун
|33
|6
|7
|20
|46-70
|25
|
19
|Бернли
|33
|4
|8
|21
|33-68
|20
|
20
|Шеффилд Юн.
|32
|3
|7
|22
|30-84
|16
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
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20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|13.04
|14:30
|
Ньюкасл – Тоттенхэм
|4 : 0
|13.04
|17:00
|
Брентфорд – Шеффилд Юн.
|2 : 0
|13.04
|17:00
|
Бернли – Брайтон
|1 : 1
|13.04
|17:00
|
Ман. Сити – Лутон Таун
|5 : 1
|13.04
|17:00
|
Нот. Форест – Вулверхэмптон
|2 : 2
|13.04
|19:30
|
Борнмут – МЮ
|2 : 2
|14.04
|16:00
|
Ливерпуль – Кр. Пэлас
|- : -
|14.04
|16:00
|
Вест Хэм – Фулхэм
|- : -
|14.04
|18:30
|
Арсенал – Астон Вилла
|- : -
|15.04
|22:00
|
Челси – Эвертон
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Манчестер Сити
|20
|
|
Олли Уоткинс
Астон Вилла
|18
|
|
Александр Исак
Ньюкасл Юнайтед
|17
|П
|
|
Киран Триппьер
Ньюкасл Юнайтед
|10
|
|
Паскаль Гросс
Брайтон
|10
|
|
Олли Уоткинс
Астон Вилла
|10
|И
|К
|Ж
|
|
Ив Биссума
Тоттенхэм Хотспур
|24
|1
|8
|
|
Родри
Манчестер Сити
|28
|1
|8
|
|
Бубакар Камара
Астон Вилла
|20
|1
|7
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