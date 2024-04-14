Главный тренер «Ноттингема» считает, что команда упустила победу в матче с «Вулверхэмптоном»

Главный тренер «Ноттингема» Нуну Эшпириту Санту подвел итоги матча 33-го тура против «Вулверхэмптона» (2:2).

«Мы упустили возможность взять три очка. Мы ведь играли лучше, но слишком легко пропускали. Один гол вообще стал результатом очевидной ошибки. Двое игроков опекали Кунью, но он все равно развернулся и пробил. Так нельзя», — цитирует Санту BBC Sport.

После 33 туров АПЛ команда занимает 17-е место, набрав 26 очков.