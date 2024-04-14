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Сегодня, 06:44

Главный тренер «Ноттингема» считает, что команда упустила победу в матче с «Вулверхэмптоном»

Виктория Кравченко
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Главный тренер «Ноттингема» Нуну Эшпириту Санту подвел итоги матча 33-го тура против «Вулверхэмптона» (2:2).

«Мы упустили возможность взять три очка. Мы ведь играли лучше, но слишком легко пропускали. Один гол вообще стал результатом очевидной ошибки. Двое игроков опекали Кунью, но он все равно развернулся и пробил. Так нельзя», — цитирует Санту BBC Sport.

После 33 туров АПЛ команда занимает 17-е место, набрав 26 очков.

ФК Вулверхэмптон Уондерерс
ФК Ноттингем Форест
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Ман. Сити 32 22 7 3 76-32 73
2
 Арсенал 31 22 5 4 75-24 71
3
 Ливерпуль 31 21 8 2 72-30 71
4
 Астон Вилла 32 18 6 8 66-49 60
5
 Тоттенхэм 32 18 6 8 65-49 60
6
 Ньюкасл 32 15 5 12 69-52 50
7
 МЮ 32 15 5 12 47-48 50
8
 Вест Хэм 32 13 9 10 52-56 48
9
 Челси 30 12 8 10 55-52 44
10
 Брайтон 32 11 11 10 52-50 44
11
 Вулверхэмптон 32 12 7 13 46-51 43
12
 Борнмут 32 11 9 12 47-57 42
13
 Фулхэм 32 11 6 15 47-51 39
14
 Брентфорд 33 8 8 17 47-58 32
15
 Кр. Пэлас 31 7 9 15 36-54 30
16
 Эвертон 31 9 8 14 32-42 29
17
 Нот. Форест 33 7 9 17 42-58 26
18
 Лутон Таун 33 6 7 20 46-70 25
19
 Бернли 33 4 8 21 33-68 20
20
 Шеффилд Юн. 32 3 7 22 30-84 16
Результаты / календарь
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38 тур
13.04 14:30
Ньюкасл – Тоттенхэм
 4 : 0
13.04 17:00
Брентфорд – Шеффилд Юн.
 2 : 0
13.04 17:00
Бернли – Брайтон
 1 : 1
13.04 17:00
Ман. Сити – Лутон Таун
 5 : 1
13.04 17:00
Нот. Форест – Вулверхэмптон
 2 : 2
13.04 19:30
Борнмут – МЮ
 2 : 2
14.04 16:00
Ливерпуль – Кр. Пэлас
 - : -
14.04 16:00
Вест Хэм – Фулхэм
 - : -
14.04 18:30
Арсенал – Астон Вилла
 - : -
15.04 22:00
Челси – Эвертон
 - : -
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Г
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 20
Олли Уоткинс

Олли Уоткинс

Астон Вилла

 18
Александр Исак

Александр Исак

Ньюкасл Юнайтед

 17
П
Киран Триппьер

Киран Триппьер

Ньюкасл Юнайтед

 10
Паскаль Гросс

Паскаль Гросс

Брайтон

 10
Олли Уоткинс

Олли Уоткинс

Астон Вилла

 10
И К Ж
Ив Биссума

Ив Биссума

Тоттенхэм Хотспур

 24 1 8
Родри

Родри

Манчестер Сити

 28 1 8
Бубакар Камара

Бубакар Камара

Астон Вилла

 20 1 7
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