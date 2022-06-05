Эрик тен Хаг провел встречу с ван де Беком. Он рассчитывает на него в следующем сезоне

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг провел встречу с полузащитником Донни ван де Беком. Он заверил футболиста, что рассчитывает на него в следующем сезоне, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

В зимнее трансеферное окно хавбек на правах аренды перешел в «Эвертон». Он не хотел возвращаться в «МЮ», если бы не произошли изменения в тренерском штабе.

В прошедшем сезоне ван де Бек провел в общей сложности 15 матчей в АПЛ и забил 2 гола.

Его контракт с «Ман Юнайтед» рассчитан до 2025 года.