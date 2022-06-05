«Тоттенхэм» отклонил предложение «Аякса» по Бергвейну

«Тоттенхэм» отклонил предложение «Аякса» о покупке форварда Стивена Бергвейна за 19 миллионов евро, сообщает Daily Mail.

По данным источника, 24-летний футболист не против переезда в Амстердам, но «шпоры» хотят получить за нападающего не менее 24 миллионов евро.

В минувшем сезоне Бергвейн провел 31 матч за «Тоттенхэм», в которых забил 4 гола и сделал 2 результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 18 млн евро.