Тен Хаг: «Для нас очень важны настрой и победный дух, которые формируются в команде»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг оценил игру команды в матче 14-го тура чемпионата Англии против «Вест Хэма» (1:0).

«Для нас очень важны настрой и победный дух, которые формируются в команде. Все помнят, что сезон начинался для нас не очень хорошо, но мы достигли значительного прогресса, который не должен останавливаться.

И фанатам это по душе. Видно, как крепнет связь между ними и командой. Это хорошо.

Рэшфорд провел отличный матч. Он сыграл здорово — и это здорово для «Юнайтед». У клуба отличная академия», — приводит слова тренера BBC.

«Манчестер Юнайтед» с 23 очками занимает пятое место в турнирной таблице.