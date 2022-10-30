Фернандеш пропустит матч с «Астон Виллой» из-за перебора желтых карточек

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш пропустит матч 15-го тура АПЛ с «Астон Виллой» из-за перебора предупреждений.

30 октября на 90-й минуте матча «МЮ» с «Вест Хэмом» (1:0) португальский футболист получил желтую карточку. Это пятая желтая карточка на его счету в текущем сезоне, поэтому 28-летний полузащитник дисквалифицирован на один матч.

«Манчестер Юнайтед» с 23 очками расположился на 5-й позиции в турнирной таблице АПЛ.

6 ноября клуб из Траффорда сыграет с «Астон Виллой». Начало матча — в 17.00 по московскому времени.