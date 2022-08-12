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Сегодня, 16:11

Гвардиола подтвердил, что «Ман Сити» подпишет защитника «Андерлехта»

Руслан Минаев
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола подтвердил подписание защитника «Андерлехта» Серхио Гомеса и рассказал о дальнейшей судьбе игрока в составе «горожан».

«Клуб всегда работает над возможностями усиления разных позиций. Текущая цель — это молодой игрок. На чемпионате мира среди молодежных команд несколько лет назад лучший игроком был Фил Фоден и он был вторым лучшим.

Он играл за молодежную сборную Испании, молодой талант из «Барселоны», потом перешел в «Боруссию» Дортмунд, играл также под руководством Венсана Компани. Он хорошо играл и мы нацелены, чтобы привезти его сюда. Рассматриваем его для «Ман Сити», он останется с нами», — цитирует Гвардиолу Sky Sports.

Ранее сообщалось, что Гомес после перехода в «Ман Сити» может быть отдан в аренду. В прошлом сезоне 21-летний испанец провел за «Андерлехт» 49 матчей, забил 7 голов и отдал 15 результативных передач. Его контракт с клубом действует до июня 2025 года.

Хосеп Гвардиола
Футбол
ФК Андерлехт
ФК Манчестер Сити
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2
 Лидс 1 1 0 0 2-1 3
3
 Ман. Сити 1 1 0 0 2-0 3
4
 Брайтон 1 1 0 0 2-1 3
5
 Борнмут 1 1 0 0 2-0 3
6
 Арсенал 1 1 0 0 2-0 3
7
 Тоттенхэм 1 1 0 0 4-1 3
8
 Челси 1 1 0 0 1-0 3
9
 Ливерпуль 1 0 1 0 2-2 1
10
 Брентфорд 1 0 1 0 2-2 1
11
 Фулхэм 1 0 1 0 2-2 1
12
 Лестер 1 0 1 0 2-2 1
13
 Нот. Форест 1 0 0 1 0-2 0
14
 Вулверхэмптон 1 0 0 1 1-2 0
15
 Эвертон 1 0 0 1 0-1 0
16
 МЮ 1 0 0 1 1-2 0
17
 Вест Хэм 1 0 0 1 0-2 0
18
 Астон Вилла 1 0 0 1 0-2 0
19
 Саутгемптон 1 0 0 1 1-4 0
20
 Кр. Пэлас 1 0 0 1 0-2 0
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36 тур
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38 тур
13.08 14:30
Астон Вилла – Эвертон
 - : -
13.08 17:00
Арсенал – Лестер
 - : -
13.08 17:00
Брайтон – Ньюкасл
 - : -
13.08 17:00
Ман. Сити – Борнмут
 - : -
13.08 17:00
Саутгемптон – Лидс
 - : -
13.08 17:00
Вулверхэмптон – Фулхэм
 - : -
13.08 19:30
Брентфорд – МЮ
 - : -
14.08 16:00
Нот. Форест – Вест Хэм
 - : -
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 - : -
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Ливерпуль – Кр. Пэлас
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Паскаль Гросс

Паскаль Гросс

Брайтон

 2
Александр Митрович

Александр Митрович

Фулхэм

 2
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 2
П
Джейми Варди

Джейми Варди

Лестер

 1
Кевин Де Брейне

Кевин Де Брейне

Манчестер Сити

 1
Мусса Дженепо

Мусса Дженепо

Саутгемптон

 1
И К Ж
Тайлер Адамс

Тайлер Адамс

Лидс

 1 0 1
Родриго Бентанкур

Родриго Бентанкур

Тоттенхэм Хотспур

 1 0 1
Филип Биллинг

Филип Биллинг

Борнмут

 1 0 1
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