Гвардиола подтвердил, что «Ман Сити» подпишет защитника «Андерлехта»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола подтвердил подписание защитника «Андерлехта» Серхио Гомеса и рассказал о дальнейшей судьбе игрока в составе «горожан».

«Клуб всегда работает над возможностями усиления разных позиций. Текущая цель — это молодой игрок. На чемпионате мира среди молодежных команд несколько лет назад лучший игроком был Фил Фоден и он был вторым лучшим.

Он играл за молодежную сборную Испании, молодой талант из «Барселоны», потом перешел в «Боруссию» Дортмунд, играл также под руководством Венсана Компани. Он хорошо играл и мы нацелены, чтобы привезти его сюда. Рассматриваем его для «Ман Сити», он останется с нами», — цитирует Гвардиолу Sky Sports.

Ранее сообщалось, что Гомес после перехода в «Ман Сити» может быть отдан в аренду. В прошлом сезоне 21-летний испанец провел за «Андерлехт» 49 матчей, забил 7 голов и отдал 15 результативных передач. Его контракт с клубом действует до июня 2025 года.