Реднапп: «Головин и Черчесов пригодились бы в Англии, Дзюбе подошел бы чемпионшип»
Бывший главный тренер «Тоттенхэма» Харри Реднапп оценил перспективы россиян в английских турнирах.
— Не так давно Головина сватали в «Эвертон». Мог бы Александр заинтересовать английские клубы в это трансферное окно?
— Я уверен, что Головин смог бы заиграть в Англии на действительно хорошем уровне. Хотя бывали разные случаи, приезжали сильные игроки и у них здесь не получалось. Вопрос лишь в его стоимости. Не уверен, что в это трансферное окно у «Эвертона» много денег. У них сейчас определенные финансовые сложности. Так что он бы больше подошел какому-то другому клубу.
— Черчесов вылетел с «Ференцварошем» из Лиги чемпионов, но смог выиграть чемпионат Венгрии. Мог бы он после этого пойти на повышение в Европе?
— Конечно. Чтобы выиграть чемпионат Венгрии, нужно тоже быть отличным тренером. Черчесов — сильный тренер и он отлично вписался бы в компанию иностранцев, работающих в английской премьер-лиге. Не стал бы исключать, что в один день он получит работу в Англии. Если у него в распоряжении будет сильный клуб и хорошие исполнители, он может выстрелить, я бы не стал этого исключать.
— В то же время Кокорин не играет в «Фиорентине», но и уходить с зарплаты в 1,8 миллиона евро в год не хочет. Что Александру делать в этой ситуации?
— Я бы выбрал играть в футбол. Уверен, Александр найдет какое-то решение совместно с «Фиорентиной», но ему просто необходимо выходить на поле. Карьера очень скоротечна, в один момент ты понимаешь, что все закончилось. И если ты действительно любишь игру, ты обязан играть.
— Но на другой чаше весов 1,8 миллиона. Столько больше никто не даст.
— Да, понимаю. Тогда Александру нужно найти компромисс с «Фиорентиной», сделать все, чтобы они его отпустили. Возможно, нужно чуть опуститься в запросах для того, чтобы получать игровую практику.
— После ухода из «Зенита» Дзюба остается без клуба. Есть ли у Артема шансы попробовать себя за границей?
— Послушайте, Дзюба тоже вполне мог бы играть в Англии. Не в премьер-лиге, конечно, скорее в чемпионшипе. Но для начала нужно найти клуб. Возможно, Артему стоит попробовать договориться с какой-то командой, приехать в расположение клуба, потренироваться пару недель и показать себя. Возможно, для него это был бы лучший выход из ситуации, — приводит слова Реднаппа «РБ Спорт».
75-летний английский специалист помимо «Тоттенхэма» возглавлял «Бирмингем», «Куинз Парк Рейнджерс», «Портсмут», «Саутгемптон», «Вест Хэм», «Борнмут», а также сборную Иордании.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Ньюкасл
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|
2
|Лидс
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|
3
|Ман. Сити
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|
4
|Брайтон
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|
5
|Борнмут
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|
6
|Арсенал
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|
7
|Тоттенхэм
|1
|1
|0
|0
|4-1
|3
|
8
|Челси
|1
|1
|0
|0
|1-0
|3
|
9
|Ливерпуль
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
10
|Брентфорд
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
11
|Фулхэм
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
12
|Лестер
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
13
|Нот. Форест
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|
14
|Вулверхэмптон
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|
15
|Эвертон
|1
|0
|0
|1
|0-1
|0
|
16
|МЮ
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|
17
|Вест Хэм
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|
18
|Астон Вилла
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|
19
|Саутгемптон
|1
|0
|0
|1
|1-4
|0
|
20
|Кр. Пэлас
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|13.08
|14:30
|
Астон Вилла – Эвертон
|- : -
|13.08
|17:00
|
Арсенал – Лестер
|- : -
|13.08
|17:00
|
Брайтон – Ньюкасл
|- : -
|13.08
|17:00
|
Ман. Сити – Борнмут
|- : -
|13.08
|17:00
|
Саутгемптон – Лидс
|- : -
|13.08
|17:00
|
Вулверхэмптон – Фулхэм
|- : -
|13.08
|19:30
|
Брентфорд – МЮ
|- : -
|14.08
|16:00
|
Нот. Форест – Вест Хэм
|- : -
|14.08
|18:30
|
Челси – Тоттенхэм
|- : -
|15.08
|22:00
|
Ливерпуль – Кр. Пэлас
|- : -
|Г
|
|
Паскаль Гросс
Брайтон
|2
|
|
Александр Митрович
Фулхэм
|2
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Манчестер Сити
|2
|П
|
|
Джейми Варди
Лестер
|1
|
|
Кевин Де Брейне
Манчестер Сити
|1
|
|
Мусса Дженепо
Саутгемптон
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Тайлер Адамс
Лидс
|1
|0
|1
|
|
Родриго Бентанкур
Тоттенхэм Хотспур
|1
|0
|1
|
|
Филип Биллинг
Борнмут
|1
|0
|1