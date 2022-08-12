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Реднапп: «Головин и Черчесов пригодились бы в Англии, Дзюбе подошел бы чемпионшип»

Бывший тренер «Тоттенхэма» Реднапп считает, что Головин и Дзюба могли бы играть в Англии
Карен Саркисян
Корреспондент
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Бывший главный тренер «Тоттенхэма» Харри Реднапп оценил перспективы россиян в английских турнирах.

— Не так давно Головина сватали в «Эвертон». Мог бы Александр заинтересовать английские клубы в это трансферное окно?
— Я уверен, что Головин смог бы заиграть в Англии на действительно хорошем уровне. Хотя бывали разные случаи, приезжали сильные игроки и у них здесь не получалось. Вопрос лишь в его стоимости. Не уверен, что в это трансферное окно у «Эвертона» много денег. У них сейчас определенные финансовые сложности. Так что он бы больше подошел какому-то другому клубу.

— Черчесов вылетел с «Ференцварошем» из Лиги чемпионов, но смог выиграть чемпионат Венгрии. Мог бы он после этого пойти на повышение в Европе?

— Конечно. Чтобы выиграть чемпионат Венгрии, нужно тоже быть отличным тренером. Черчесов — сильный тренер и он отлично вписался бы в компанию иностранцев, работающих в английской премьер-лиге. Не стал бы исключать, что в один день он получит работу в Англии. Если у него в распоряжении будет сильный клуб и хорошие исполнители, он может выстрелить, я бы не стал этого исключать.

— В то же время Кокорин не играет в «Фиорентине», но и уходить с зарплаты в 1,8 миллиона евро в год не хочет. Что Александру делать в этой ситуации?

— Я бы выбрал играть в футбол. Уверен, Александр найдет какое-то решение совместно с «Фиорентиной», но ему просто необходимо выходить на поле. Карьера очень скоротечна, в один момент ты понимаешь, что все закончилось. И если ты действительно любишь игру, ты обязан играть.

— Но на другой чаше весов 1,8 миллиона. Столько больше никто не даст.

— Да, понимаю. Тогда Александру нужно найти компромисс с «Фиорентиной», сделать все, чтобы они его отпустили. Возможно, нужно чуть опуститься в запросах для того, чтобы получать игровую практику.

— После ухода из «Зенита» Дзюба остается без клуба. Есть ли у Артема шансы попробовать себя за границей?

— Послушайте, Дзюба тоже вполне мог бы играть в Англии. Не в премьер-лиге, конечно, скорее в чемпионшипе. Но для начала нужно найти клуб. Возможно, Артему стоит попробовать договориться с какой-то командой, приехать в расположение клуба, потренироваться пару недель и показать себя. Возможно, для него это был бы лучший выход из ситуации, — приводит слова Реднаппа «РБ Спорт».

75-летний английский специалист помимо «Тоттенхэма» возглавлял «Бирмингем», «Куинз Парк Рейнджерс», «Портсмут», «Саутгемптон», «Вест Хэм», «Борнмут», а также сборную Иордании.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/garri-rednapp-golovin-i-cherchesov-prigodilis-by-v-anglii-dzyube-podoshel-by-chempionship/
Александр Головин
Александр Кокорин
Артем Дзюба
Станислав Черчесов
Футбол
ФК Тоттенхэм Хотспур
Харри Реднапп
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3
 Ман. Сити 1 1 0 0 2-0 3
4
 Брайтон 1 1 0 0 2-1 3
5
 Борнмут 1 1 0 0 2-0 3
6
 Арсенал 1 1 0 0 2-0 3
7
 Тоттенхэм 1 1 0 0 4-1 3
8
 Челси 1 1 0 0 1-0 3
9
 Ливерпуль 1 0 1 0 2-2 1
10
 Брентфорд 1 0 1 0 2-2 1
11
 Фулхэм 1 0 1 0 2-2 1
12
 Лестер 1 0 1 0 2-2 1
13
 Нот. Форест 1 0 0 1 0-2 0
14
 Вулверхэмптон 1 0 0 1 1-2 0
15
 Эвертон 1 0 0 1 0-1 0
16
 МЮ 1 0 0 1 1-2 0
17
 Вест Хэм 1 0 0 1 0-2 0
18
 Астон Вилла 1 0 0 1 0-2 0
19
 Саутгемптон 1 0 0 1 1-4 0
20
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13.08 14:30
Астон Вилла – Эвертон
 - : -
13.08 17:00
Арсенал – Лестер
 - : -
13.08 17:00
Брайтон – Ньюкасл
 - : -
13.08 17:00
Ман. Сити – Борнмут
 - : -
13.08 17:00
Саутгемптон – Лидс
 - : -
13.08 17:00
Вулверхэмптон – Фулхэм
 - : -
13.08 19:30
Брентфорд – МЮ
 - : -
14.08 16:00
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Брайтон

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Александр Митрович

Александр Митрович

Фулхэм

 2
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 2
П
Джейми Варди

Джейми Варди

Лестер

 1
Кевин Де Брейне

Кевин Де Брейне

Манчестер Сити

 1
Мусса Дженепо

Мусса Дженепо

Саутгемптон

 1
И К Ж
Тайлер Адамс

Тайлер Адамс

Лидс

 1 0 1
Родриго Бентанкур

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 1 0 1
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