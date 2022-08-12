Реднапп: «Головин и Черчесов пригодились бы в Англии, Дзюбе подошел бы чемпионшип»

Бывший главный тренер «Тоттенхэма» Харри Реднапп оценил перспективы россиян в английских турнирах.

— Не так давно Головина сватали в «Эвертон». Мог бы Александр заинтересовать английские клубы в это трансферное окно?

— Я уверен, что Головин смог бы заиграть в Англии на действительно хорошем уровне. Хотя бывали разные случаи, приезжали сильные игроки и у них здесь не получалось. Вопрос лишь в его стоимости. Не уверен, что в это трансферное окно у «Эвертона» много денег. У них сейчас определенные финансовые сложности. Так что он бы больше подошел какому-то другому клубу.

— Черчесов вылетел с «Ференцварошем» из Лиги чемпионов, но смог выиграть чемпионат Венгрии. Мог бы он после этого пойти на повышение в Европе?

— Конечно. Чтобы выиграть чемпионат Венгрии, нужно тоже быть отличным тренером. Черчесов — сильный тренер и он отлично вписался бы в компанию иностранцев, работающих в английской премьер-лиге. Не стал бы исключать, что в один день он получит работу в Англии. Если у него в распоряжении будет сильный клуб и хорошие исполнители, он может выстрелить, я бы не стал этого исключать.

— В то же время Кокорин не играет в «Фиорентине», но и уходить с зарплаты в 1,8 миллиона евро в год не хочет. Что Александру делать в этой ситуации?

— Я бы выбрал играть в футбол. Уверен, Александр найдет какое-то решение совместно с «Фиорентиной», но ему просто необходимо выходить на поле. Карьера очень скоротечна, в один момент ты понимаешь, что все закончилось. И если ты действительно любишь игру, ты обязан играть.

— Но на другой чаше весов 1,8 миллиона. Столько больше никто не даст.

— Да, понимаю. Тогда Александру нужно найти компромисс с «Фиорентиной», сделать все, чтобы они его отпустили. Возможно, нужно чуть опуститься в запросах для того, чтобы получать игровую практику.

— После ухода из «Зенита» Дзюба остается без клуба. Есть ли у Артема шансы попробовать себя за границей?

— Послушайте, Дзюба тоже вполне мог бы играть в Англии. Не в премьер-лиге, конечно, скорее в чемпионшипе. Но для начала нужно найти клуб. Возможно, Артему стоит попробовать договориться с какой-то командой, приехать в расположение клуба, потренироваться пару недель и показать себя. Возможно, для него это был бы лучший выход из ситуации, — приводит слова Реднаппа «РБ Спорт».

75-летний английский специалист помимо «Тоттенхэма» возглавлял «Бирмингем», «Куинз Парк Рейнджерс», «Портсмут», «Саутгемптон», «Вест Хэм», «Борнмут», а также сборную Иордании.