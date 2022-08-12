Артета рассказал о своем отношении к переходу Обамеянга в «Барселону»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета рассказал об уходе нападающего Пьера-Эмерика Обамеянга в «Барселону».

«Клуб оценил все факторы и сделал выбор, пытаясь принять лучшее решение для всех сторон. [В этой ситуации] наши личные отношения не играли никакой роли — решение принял клуб. Мы знали, как эта история могла быть освещена в СМИ», — сказал Артета на пресс-конференции.

Ранее сообщалось, что форвард может перейти в «Челси».

33-летний Обамеянг перебрался в «Барселону» из «Арсенала» зимой 2022 года. Прежде лондонский клуб расторг контракт с габонцем.

С тех пор за каталонцев он провел 23 матча, забил 13 голов и сделал 1 голевую передачу.