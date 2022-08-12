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Сегодня, 16:48

Артета рассказал о своем отношении к переходу Обамеянга в «Барселону»

Руслан Минаев
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Главный тренер «Арсенала» Микель Артета рассказал об уходе нападающего Пьера-Эмерика Обамеянга в «Барселону».

«Клуб оценил все факторы и сделал выбор, пытаясь принять лучшее решение для всех сторон. [В этой ситуации] наши личные отношения не играли никакой роли — решение принял клуб. Мы знали, как эта история могла быть освещена в СМИ», — сказал Артета на пресс-конференции.

Ранее сообщалось, что форвард может перейти в «Челси».

33-летний Обамеянг перебрался в «Барселону» из «Арсенала» зимой 2022 года. Прежде лондонский клуб расторг контракт с габонцем.

С тех пор за каталонцев он провел 23 матча, забил 13 голов и сделал 1 голевую передачу.

Пьер-Эмерик Обамеянг
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ФК Барселона
ФК Челси
Микель Артета
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 Ньюкасл 1 1 0 0 2-0 3
2
 Лидс 1 1 0 0 2-1 3
3
 Ман. Сити 1 1 0 0 2-0 3
4
 Брайтон 1 1 0 0 2-1 3
5
 Борнмут 1 1 0 0 2-0 3
6
 Арсенал 1 1 0 0 2-0 3
7
 Тоттенхэм 1 1 0 0 4-1 3
8
 Челси 1 1 0 0 1-0 3
9
 Ливерпуль 1 0 1 0 2-2 1
10
 Брентфорд 1 0 1 0 2-2 1
11
 Фулхэм 1 0 1 0 2-2 1
12
 Лестер 1 0 1 0 2-2 1
13
 Нот. Форест 1 0 0 1 0-2 0
14
 Вулверхэмптон 1 0 0 1 1-2 0
15
 Эвертон 1 0 0 1 0-1 0
16
 МЮ 1 0 0 1 1-2 0
17
 Вест Хэм 1 0 0 1 0-2 0
18
 Астон Вилла 1 0 0 1 0-2 0
19
 Саутгемптон 1 0 0 1 1-4 0
20
 Кр. Пэлас 1 0 0 1 0-2 0
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32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
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37 тур
38 тур
13.08 14:30
Астон Вилла – Эвертон
 - : -
13.08 17:00
Арсенал – Лестер
 - : -
13.08 17:00
Брайтон – Ньюкасл
 - : -
13.08 17:00
Ман. Сити – Борнмут
 - : -
13.08 17:00
Саутгемптон – Лидс
 - : -
13.08 17:00
Вулверхэмптон – Фулхэм
 - : -
13.08 19:30
Брентфорд – МЮ
 - : -
14.08 16:00
Нот. Форест – Вест Хэм
 - : -
14.08 18:30
Челси – Тоттенхэм
 - : -
15.08 22:00
Ливерпуль – Кр. Пэлас
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Паскаль Гросс

Паскаль Гросс

Брайтон

 2
Александр Митрович

Александр Митрович

Фулхэм

 2
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 2
П
Джейми Варди

Джейми Варди

Лестер

 1
Кевин Де Брейне

Кевин Де Брейне

Манчестер Сити

 1
Мусса Дженепо

Мусса Дженепо

Саутгемптон

 1
И К Ж
Тайлер Адамс

Тайлер Адамс

Лидс

 1 0 1
Родриго Бентанкур

Родриго Бентанкур

Тоттенхэм Хотспур

 1 0 1
Филип Биллинг

Филип Биллинг

Борнмут

 1 0 1
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