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Сегодня, 08:09

Гвардиола: «Манчестер Сити» будет защищать титул АПЛ до последнего дня»

Виталий Косик
Корреспондент
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился ожиданиями от перенесенного матча 12-го тура АПЛ против «Арсенала».

«Если они обыграют нас, то только потому, что они сейчас лучше. Это спорт, я буду первым, кто их поздравит, как я всегда и делал. Все в наших руках. Мы будем защищать титул АПЛ до последнего дня. Это то, что я хочу видеть от игроков. Бороться по максимуму, чтобы попытаться сохранить титул. Если это не произойдет, мы примем это, но мы должны приложить все усилия. Мои игроки должны работать ради этого каждый день», — приводит слова Гвардиолы Daily Mail.

Перенесенный матч 12-го тура АПЛ «Арсенал» — «Манчестер Сити» состоится сегодня, 15 февраля, начало — 22.30 мск.

«Канониры» возглавляют турнирную таблицу чемпионата Англии, набрав 51 очко за 21 матч. «Горожане» занимают 2-е место, набрав 48 очков за 22 игры.

Хосеп Гвардиола
Футбол
ФК Арсенал (Лондон)
ФК Манчестер Сити
0
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Арсенал 21 16 3 2 46-18 51
2
 Ман. Сити 22 15 3 4 56-22 48
3
 МЮ 23 14 4 5 38-28 46
4
 Ньюкасл 22 10 11 1 35-13 41
5
 Тоттенхэм 23 12 3 8 42-35 39
6
 Брайтон 21 10 5 6 39-28 35
7
 Фулхэм 23 10 5 8 34-30 35
8
 Брентфорд 22 8 10 4 36-29 34
9
 Челси 22 8 7 7 23-22 31
10
 Ливерпуль 21 9 5 7 36-28 32
11
 Астон Вилла 22 8 4 10 26-34 28
12
 Кр. Пэлас 22 6 7 9 20-30 25
13
 Лестер 22 7 3 12 36-38 24
14
 Нот. Форест 22 6 6 10 17-37 24
15
 Вулверхэмптон 22 6 5 11 17-31 23
16
 Вест Хэм 22 5 5 12 19-27 20
17
 Лидс 22 4 7 11 28-38 19
18
 Эвертон 22 4 6 12 16-30 18
19
 Борнмут 22 4 6 12 20-44 18
20
 Саутгемптон 22 4 3 15 18-40 15
Результаты / календарь
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30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
18.10 21:30
Брайтон – Нот. Форест
 0 : 0
18.10 22:15
Кр. Пэлас – Вулверхэмптон
 2 : 1
19.10 21:30
Борнмут – Саутгемптон
 0 : 1
19.10 21:30
Брентфорд – Челси
 0 : 0
19.10 21:30
Ньюкасл – Эвертон
 1 : 0
19.10 21:30
Ливерпуль – Вест Хэм
 1 : 0
19.10 22:15
МЮ – Тоттенхэм
 2 : 0
20.10 21:30
Фулхэм – Астон Вилла
 3 : 0
20.10 22:15
Лестер – Лидс
 2 : 0
15.02 22:30
Арсенал – Ман. Сити
 - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 25
Гарри Кейн

Гарри Кейн

Тоттенхэм Хотспур

 17
Айван Тони

Айван Тони

Брентфорд

 14
П
Кевин Де Брейне

Кевин Де Брейне

Манчестер Сити

 11
Букайо Сака

Букайо Сака

Арсенал

 8
Кристиан Эриксен

Кристиан Эриксен

Манчестер Юнайтед

 7
И К Ж
Каземиру

Каземиру

Манчестер Юнайтед

 17 1 5
Нелсон Семеду

Нелсон Семеду

Вулверхэмптон Уондерерс

 20 1 5
Тайрик Митчелл

Тайрик Митчелл

Кристал Пэлас

 20 1 4
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