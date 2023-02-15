«Арсенал» — «Манчестер Сити»: прямая трансляция матча 12-го тура АПЛ

В среду, 15 февраля «Арсенал» примет на своем поле «Манчестер Сити» в перенесенном матче 12-го тура английской премьер-лиги. Встреча начнется в 22.30 по московскому времени.

«Канониры» возглавляют турнирную таблицу чемпионата Англии с 51 очком в 21 матче, «горожане» идут на второй строчке с 48 очками в 22 играх.

В нынешнем сезоне «Манчестер Сити» и «Арсенал» встречались один раз в 1/16 финала Кубка Англии. Игра состоялась 27 января, команда из Манчестера выиграла со счетом 1:0.

Перенесенный матч 12-го тура АПЛ «Арсенал» — «Манчестер Сити» официально не будет показан в России, «СЭ» проведет онлайн-трансляцию встречи.