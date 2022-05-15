Повреждения Салаха и ван Дейка оказались несерьезными

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал повреждения нападающего Мохамеда Салаха и защитника Вирджила ван Дейка.

Игроки мерсисайдцев травмировались в финальном матче Кубка Англии против «Челси» (0:0, по пен. 6:5)

«Я разговаривал с Мохамедом и Вирджилом после игры. Оба действительно в порядке. Все, что мы знаем, так это то, что повреждения не носят серьезный характер. Но следующая игра во вторник, а это довольно быстро. Но я думаю они будут в порядке. Но, возможно, если на завтрашней тренировке они мне скажут, что они чувствуют себя хорошо, то я удивлюсь. Так что посмотрим», — цитирует Клоппа пресс-служба «Ливерпуля».

Салах и ван Дейк не смогли доиграть матч финала Кубка Англии против «Челси». 29-летний египтянин был заменен на 33-й минуте. 30-летний голландец — на 91-й минуте дополнительного времени.

Во вторник, 17 мая «Ливерпуль» сыграет в 37-м туре АПЛ с «Саутгемптоном».