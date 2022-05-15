Главный тренер «Астон Виллы» Стивен Джеррард прокомментировал слухи о том, что форвард Олли Уоткинс может перейти в «Вест Хэм».

«Он никуда не уйдет! Если вы спрашиваете меня — Олли никуда не денется. Никуда! Мы любим его. Нам очень нравится с ним работать», — приводит слова Джеррарда пресс-служба клуба.

Ранее сообщалось, что «Вест Хэм» готов заплатить за 26-летнего англичанина 59 млн евро.

В текущем сезоне Уоткинс провел 32 матча в АПЛ, в которых забил 10 голов и сделал результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 35 млн евро.