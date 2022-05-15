Цимикас прокомментировал удар, который принес «Ливерпулю» победу в финале Кубка Англии

Защитник «Ливерпуля» Константинос Цимикас поделился эмоциями после победного удара в серии послематчевых пенальти в финале Кубка Англии против «Челси» (0:0, по пен. 6:5).

«Для меня это очень и очень особенный момент. Тренер спросил меня каким по счету я хочу пробивать. Я сказал седьмым. Он спросил: «Почему так поздно?». А я: «Я хочу номер семь». Этот номер дал мне возможность выиграть игру, я выбрал нужный угол и забил. Очень счастлив», — цитирует Цимикаса BBC.

В текущем сезоне «Ливерпуль» выиграл уже два трофея: Кубок Английской лиги и Кубок Англии. В обоих матчах подопечные Юргена Клоппа обыгрывали «Челси» по пенальти.

Цимикас в текущем сезоне провел 25 матчей и отдал шесть результативных передач.