Клопп: «Матч против «Брентфорда» был лучшей оборонительной игрой, которую я когда-либо видел»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал победу над «Брентфордом» (1:0) в матче 35-го тура АПЛ.

«Сегодняшняя игра была лучшей оборонительной встречей, которую я когда-либо видел в своей жизни, против лучшей команды, в которой я когда-либо играл, самой креативной. Мы не упустили ни одного реального шанса в 50-60 моментах — по-крайней мере, так мне показалось. Это было потому, что ребята были очень сосредоточены.

Я увидел много положительных моментов. С точки зрения концентрации это было действительно хорошо, потому что мы оставались в этих моментах, были очень внимательны и шли вперед. Ребята сегодня очень хорошо поработали, так что я очень доволен», — приводит слова Клоппа ВВС.

«Ливерпуль» одержал шестую победу подряд, набрал 62 очка и занимает пятое место в турнирной таблице. «Брентфорд» — девятый (50 очков).