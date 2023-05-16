Клопп — о Гакпо: «Он питается футболом, суперфутболист и умный парень

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился мнением о нападающем команды Коди Гакпо.

«Он суперфутболист и умный парень. Я никогда, ни на секунду, не мог подумать, что ему только 24 года, хотя он действительно молод. Он был капитаном в своем предыдущем клубе, и это нечто особенное. А потом ты встречаешь этого парня и говоришь: «А, окей, теперь я понимаю почему». Гакпо буквально питается футболом. Для него так естественно переносить на поле любую информацию, которую мы ему даем», — приводит слова Клоппа Liverpool Echo.

Также тренер отметил, что 24-летний футболист может играть на трех или четырех позициях.

«Он играет на позиции, на которой не выступал раньше, но он наслаждается этим. Он нужен нам там, и он очень классный, потому что может играть на трех или четырех позициях. Он довольно быстро адаптировался», — сказал Клопп.

«Ливерпуль» купил Гакпо у ПСВ за 37 миллионов фунтов после ЧМ-2022. Футболист забил 6 голов и сделал 3 ассиста в 24 матчах за «красных». Контракт рассчитан до лета 2028 года.