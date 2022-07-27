Тухель против перехода Вернера в «Лейпциг»

«Лейпциг» готов вернуть нападающего «Челси» Тимо Вернера, сообщает kicker.

По информации источника, немецкий клуб начал работу над трансфером 26-летнего немца.

Отмечается, что главный тренер английского клуба Томас Тухель против ухода нападающего.

При этом сам Вернер хотел бы вернуться в «Лейпциг».

Напомним, что Вернер перешел в «Челси» из «Лейпцига» 1 июля 2020 года. В прошедшем сезоне нападающий забил 11 мячей и отдал шесть результативных передач в 37 матчах за «аристократов». Контракт немца с клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.