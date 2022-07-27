Зиеш хочет перейти в «Милан». «Челси» просит за полузащитника 8,5 миллиона фунтов стерлингов

Зиеш хочет перейти в «Милан», но хавбеку придется пойти на понижение зарплаты

Полузащитник «Челси» Хаким Зиеш хочет перейти в «Милан», утверждает Daily Mail.

По информации источника, лондонцы готовы отпустить 29-летнего марокканца за 8,5 миллиона фунтов стерлингов. Руководство «Милана» не против, но его отпугивает зарплата хавбека в 5 миллионов фунтов стерлингов.

В сезоне-2021/22 полузащитник забил 8 голов и сделал 6 результативных передач в 44 матчах во всех турнирах.

Контракт Зиеша с «Челси» действует до июня 2025 года.