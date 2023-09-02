Почеттино — о поражении от «Ноттингема»: «Челси» совершил одну ошибку и поплатился за нее»

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино высказался о поражение от «Ноттингема» (0:1) в матче 4-го тура АПЛ.

«Мы разочарованы, потому что сделали все, чтобы добиться другого результата. Но в футболе главное — не совершать ошибок, а мы совершили одну ошибку и поплатились за это. «Челси» создал много моментов, но не забил. Мы пропустили из-за своей ошибки. Нам нужно быть более эффективными перед воротами», — приводит слова Почеттино ВВС.

«Челси» с 4 очками занимает 11-е место в АПЛ. Команда в четырех матчах одержала только одну победу.