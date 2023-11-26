Футбол
Англия
Новости
Видео Таблица переходов Премьер-лига Чемпионшип Кубок Англии
Кубок лиги
Суперкубок
Главная
Футбол
Англия

Сегодня, 01:59

Почеттино: «Челси» не играл с «Ньюкаслом» так, как должен был, не хватало энергии»

Ана Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино прокомментировал поражение в матче 13-го тура АПЛ с «Ньюкаслом» (1:4).

«Это была наша худшая игра в сезоне. Мы не можем жаловаться на результат, мы не читали игру с самого начала. Мы не играли так, как должны были, не хватало интенсивности и энергии. Даже после того, как мы забили и счет стал 1:1, у нас была возможность заставить соперника отходить глубоко назад, но для «Ньюкасла» все складывалось слишком легко. Вот почему я расстроен нашей игрой. Мы отправимся в гостиницу, а завтра рано утром на тренировку, выходного не будет», — приводит слова Почеттино ВВС.

«Челси» с 16 очками занимает 10-е место в турнирной таблице АПЛ. 3 декабря команда примет «Брайтон».

Маурисио Почеттино
ФК Ньюкасл Юнайтед
ФК Челси
0
Читайте также
Фигуристка Трусова рассказала, влюблена ли она сейчас
Вымогательство или неизбежные траты? Чем грозят выплаты в 5000 евро за нейтральный статус
ЦАХАЛ сообщила о прибытии на территорию Израиля заложников из Газы
ВКС РФ провели пуск ракеты «Союз-2.1б» с космодрома Плесецк
На Украине заявили о проблемах с поставками топлива из-за блокады границы
Британский военный указал на опустошение запасов оружия Запада
Популярное видео
«Тоттенхэм» — «Эвертон». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Уотфорд» — «Арсенал». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Вест Хэм». Видеообзор матча
«Бернли» — «Челси». Видеообзор матча
«Лестер» — «Лидс». Видеообзор матча
«Эвертон» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Уотфорд». Видеообзор матча
«Лидс» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Лидс». Видеообзор матча
«Лидс» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Норвич». Видеообзор матча
«Кристал Пэлас» — «Челси». Видеообзор матча
«Арсенал» — «Брентфорд». Видеообзор матча
«Бернли» — «Ливерпуль». Видеообзор матча
«Норвич» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Саутгемптон». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Лестер». Видеообзор матча
«Вулверхэмптон» — «Арсенал». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Брентфорд». Видеообзор матча
«Бернли» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Челси» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Кристал Пэлас» — «Ливерпуль». Видеообзор матча
«Саутгемптон» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Вест Хэм». Видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Хау — о разгроме «Челси»: «Это была настоящая демонстрация характера «Ньюкасла»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Арсенал 13 9 3 1 27-10 30
2
 Ман. Сити 13 9 2 2 33-13 29
3
 Ливерпуль 13 8 4 1 28-11 28
4
 Тоттенхэм 12 8 2 2 24-15 26
5
 Астон Вилла 12 8 1 3 29-17 25
6
 Ньюкасл 13 7 2 4 31-14 23
7
 Брайтон 13 6 4 3 28-23 22
8
 МЮ 12 7 0 5 13-16 21
9
 Вест Хэм 13 6 2 5 23-23 20
10
 Челси 13 4 4 5 22-20 16
11
 Брентфорд 13 4 4 5 19-18 16
12
 Вулверхэмптон 12 4 3 5 16-20 15
13
 Кр. Пэлас 13 4 3 6 13-18 15
14
 Нот. Форест 13 3 4 6 16-21 13
15
 Фулхэм 12 3 3 6 10-20 12
16
 Борнмут 13 3 3 7 14-28 12
17
 Лутон Таун 13 2 3 8 12-23 9
18
 Шеффилд Юн. 13 1 2 10 11-34 5
19
 Эвертон 12 4 2 6 14-17 4
20
 Бернли 13 1 1 11 10-32 4
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
25.11 15:30
Ман. Сити – Ливерпуль
 1 : 1
25.11 18:00
Бернли – Вест Хэм
 1 : 2
25.11 18:00
Лутон Таун – Кр. Пэлас
 2 : 1
25.11 18:00
Ньюкасл – Челси
 4 : 1
25.11 18:00
Нот. Форест – Брайтон
 2 : 3
25.11 18:00
Шеффилд Юн. – Борнмут
 1 : 3
25.11 20:00
Брентфорд – Арсенал
 0 : 1
26.11 17:00
Тоттенхэм – Астон Вилла
 - : -
26.11 19:30
Эвертон – МЮ
 - : -
27.11 23:00
Фулхэм – Вулверхэмптон
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 14
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 10
Джаррод Боуэн

Джаррод Боуэн

Вест Хэм Юнайтед

 8
П
Педру Нету

Педру Нету

Вулверхэмптон

 7
Киран Триппьер

Киран Триппьер

Ньюкасл Юнайтед

 6
Жереми Доку

Жереми Доку

Манчестер Сити

 5
И К Ж
Алексис Макаллистер

Алексис Макаллистер

Ливерпуль

 12 1 5
Родри

Родри

Манчестер Сити

 11 1 4
Кристиан Ромеро

Кристиан Ромеро

Тоттенхэм Хотспур

 11 1 2
Вся статистика

Наши в НХЛ

Наши в НХЛ

Новости
RSS RSS
Все новости