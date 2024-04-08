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Сегодня, 00:17

Почеттино — о ничьей с «Шеффилдом»: «Расстраивает, что мы пропустили в последние минуты, но ничья справедлива»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино подвел итоги матча против «Шеффилд Юнайтед» (2:2) в 32-м туре АПЛ.

«То, как мы пропустили в последние несколько минут, расстраивает, и я разочарован. Но, если проанализировать игру, ничья справедлива. Я думаю, что «Шеффилд» создал несколько моментов, они продолжали верить, и, конечно, мы не контролировали ход игры.

Сегодня не нужно искать оправдания, в последние несколько минут нам нужно было убить игру, вот почему мы находимся в том положении, в котором находимся», — цитирует Почеттино BBC.

«Челси» не проигрывает в АПЛ в 7-м матче подряд — 3 победы и 4 ничьих. Лондонцы набрали 44 очков и занимают 9-е место в таблице АПЛ.

Маурисио Почеттино
Футбол
ФК Челси
ФК Шеффилд Юнайтед
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Арсенал 31 22 5 4 75-24 71
2
 Ливерпуль 31 21 8 2 72-30 71
3
 Ман. Сити 31 21 7 3 71-31 70
4
 Тоттенхэм 31 18 6 7 65-45 60
5
 Астон Вилла 32 18 6 8 66-49 60
6
 МЮ 31 15 4 12 45-46 49
7
 Вест Хэм 32 13 9 10 52-56 48
8
 Ньюкасл 31 14 5 12 65-52 47
9
 Челси 30 12 8 10 55-52 44
10
 Брайтон 31 11 10 10 51-49 43
11
 Вулверхэмптон 31 12 6 13 44-49 42
12
 Борнмут 31 11 8 12 45-55 41
13
 Фулхэм 32 11 6 15 47-51 39
14
 Кр. Пэлас 31 7 9 15 36-54 30
15
 Эвертон 31 9 8 14 32-42 29
16
 Брентфорд 32 7 8 17 45-58 29
17
 Нот. Форест 32 7 8 17 40-56 25
18
 Лутон Таун 32 6 7 19 45-65 25
19
 Бернли 32 4 7 21 32-67 19
20
 Шеффилд Юн. 31 3 7 21 30-82 16
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6.04 14:30
Кр. Пэлас – Ман. Сити
 2 : 4
6.04 17:00
Астон Вилла – Брентфорд
 3 : 3
6.04 17:00
Эвертон – Бернли
 1 : 0
6.04 17:00
Фулхэм – Ньюкасл
 0 : 1
6.04 17:00
Лутон Таун – Борнмут
 2 : 1
6.04 17:00
Вулверхэмптон – Вест Хэм
 1 : 2
6.04 19:30
Брайтон – Арсенал
 0 : 3
7.04 17:30
МЮ – Ливерпуль
 2 : 2
7.04 19:30
Шеффилд Юн. – Челси
 2 : 2
7.04 20:00
Тоттенхэм – Нот. Форест
 3 : 1
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Г
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 19
Олли Уоткинс

Олли Уоткинс

Астон Вилла

 18
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 17
П
Киран Триппьер

Киран Триппьер

Ньюкасл Юнайтед

 10
Паскаль Гросс

Паскаль Гросс

Брайтон

 10
Олли Уоткинс

Олли Уоткинс

Астон Вилла

 10
И К Ж
Ив Биссума

Ив Биссума

Тоттенхэм Хотспур

 23 1 7
Родри

Родри

Манчестер Сити

 28 1 8
Бубакар Камара

Бубакар Камара

Астон Вилла

 20 1 7
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