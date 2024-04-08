Рой Кин удивлен реакцией Тен Хага на ничью «МЮ» с «Ливерпулем»

Бывший капитан и полузащитник «Манчестер Юнайтед» Рой Кин поделился мнением о работе главного тренера Эрика тен Хага после ничьей с «Ливерпулем» (2:2).

«Кажется, будто он выпил несколько бокалов вина после матча. Тен Хаг выглядел очень довольным. «МЮ» играет как середняк, показывает футбол маленького клуба. Не пойму, за счет чего они собираются побеждать», — цитирует игрока Daily Mail.

«Манчестер Юнайтед» набрал 49 очков и занимает 6-е место в таблице чемпионата Англии.

«Ливерпуль» продлил серию без поражений в АПЛ до 8 матчей — 6 побед и 2 ничьих. Команда Юргена Клоппа набрала 71 очко и занимает второе место. Мерсисайдцы уступают лидеру АПЛ «Арсеналу» (71) по дополнительным показателям.