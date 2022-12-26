Главный тренер «Брентфорда» отметил игру нападающего «Тоттенхэма» Кейна

Главный тренер «Брентфорда» Томас Франк оценил игру команды в матче 17-го тура АПЛ против «Тоттенхэма» (2:2).

«Мы знали, что соперник тяжело входит в матчи. Поэтому смогли этим воспользоваться и захватили преимущество — 2:0.

Если оценивать весь матч, то, считаю, мы заслуживали победу. К сожалению, индивидуальное мастерство игроков соперника сыграло свою роль.

Перед началом встречи мы делали акцент на том, что нужно постараться остановить Кейна. Но такому форварду достаточно одного момента, чтобы решить исход матча. Это признак великолепного игрока», — приводит слова тренера BBC.

Благодаря ничьей «Брентфорд» поднялся на 9-е место в турнирной таблице «Тоттенхэм» продолжает идти на 4-й строчке.