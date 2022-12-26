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Сегодня, 18:27

Главный тренер «Брентфорда» отметил игру нападающего «Тоттенхэма» Кейна

Иван Шитик
Корреспондент
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Главный тренер «Брентфорда» Томас Франк оценил игру команды в матче 17-го тура АПЛ против «Тоттенхэма» (2:2).

«Мы знали, что соперник тяжело входит в матчи. Поэтому смогли этим воспользоваться и захватили преимущество — 2:0.

Если оценивать весь матч, то, считаю, мы заслуживали победу. К сожалению, индивидуальное мастерство игроков соперника сыграло свою роль.

Перед началом встречи мы делали акцент на том, что нужно постараться остановить Кейна. Но такому форварду достаточно одного момента, чтобы решить исход матча. Это признак великолепного игрока», — приводит слова тренера BBC.

Благодаря ничьей «Брентфорд» поднялся на 9-е место в турнирной таблице «Тоттенхэм» продолжает идти на 4-й строчке.

Антонио Конте
ФК Брентфорд
ФК Тоттенхэм Хотспур
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Арсенал 14 12 1 1 33-11 37
2
 Ман. Сити 14 10 2 2 40-14 32
3
 Ньюкасл 15 8 6 1 29-11 30
4
 Тоттенхэм 16 9 3 4 33-23 30
5
 МЮ 14 8 2 4 20-20 26
6
 Ливерпуль 14 6 4 4 28-17 22
7
 Брайтон 14 6 3 5 23-19 21
8
 Челси 14 6 3 5 17-17 21
9
 Брентфорд 16 4 8 4 25-27 20
10
 Фулхэм 15 5 4 6 24-26 19
11
 Кр. Пэлас 14 5 4 5 15-18 19
12
 Астон Вилла 15 5 3 7 16-22 18
13
 Лестер 15 5 2 8 25-25 17
14
 Борнмут 15 4 4 7 18-32 16
15
 Лидс 14 4 3 7 22-26 15
16
 Эвертон 15 3 5 7 11-17 14
17
 Вест Хэм 15 4 2 9 12-17 14
18
 Нот. Форест 15 3 4 8 11-30 13
19
 Саутгемптон 15 3 3 9 13-27 12
20
 Вулверхэмптон 15 2 4 9 8-24 10
Результаты / календарь
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36 тур
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38 тур
26.12 15:30
Брентфорд – Тоттенхэм
 2 : 2
26.12 18:00
Кр. Пэлас – Фулхэм
 - : -
26.12 18:00
Эвертон – Вулверхэмптон
 - : -
26.12 18:00
Лестер – Ньюкасл
 - : -
26.12 18:00
Саутгемптон – Брайтон
 - : -
26.12 20:30
Астон Вилла – Ливерпуль
 - : -
26.12 23:00
Арсенал – Вест Хэм
 - : -
27.12 20:30
Челси – Борнмут
 - : -
27.12 23:00
МЮ – Нот. Форест
 - : -
28.12 23:00
Лидс – Ман. Сити
 - : -
Все результаты / календарь
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Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 18
Гарри Кейн

Гарри Кейн

Тоттенхэм Хотспур

 13
Айван Тони

Айван Тони

Брентфорд

 11
П
Кевин Де Брейне

Кевин Де Брейне

Манчестер Сити

 9
Букайо Сака

Букайо Сака

Арсенал

 6
Деян Кулушевски

Деян Кулушевски

Тоттенхэм Хотспур

 5
И К Ж
Нелсон Семеду

Нелсон Семеду

Вулверхэмптон Уондерерс

 13 1 3
Жоау Канселу

Жоау Канселу

Манчестер Сити

 14 1 3
Натан Коллинз

Натан Коллинз

Вулверхэмптон Уондерерс

 12 1 2
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