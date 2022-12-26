Форвард «Брентфорда» Тоуни — первый англичанин, который принял участие в 30 голах в своих первых 50 матчах в АПЛ после Варди в 2015 году

Нападающий «Брентфорда» Айван Тоуни принял участие в 30 голах в своих первых 50 матчах в АПЛ — 23 гола и 7 результативных передач.

Это самый большой показатель среди английских игроков со времен форварда «Лестера» Джейми Варди в 2015 году. Нападающий «лис» также поучаствовал в 30 голах в своих первых 50 матчах в лиге.

В этом сезоне на счету Тоуни 11 голов и две результативные передачи в АПЛ.