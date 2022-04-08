Главный тренер «Брентфорда» надеется сохранить Эриксена в команде

Главный тренер «Брентфорда» Томас Франк хотел бы сохранить полузащитника Кристиана Эриксена в команде после окончания этого сезона.

«Я не думаю, что по Эриксену все решится до конца сезона. Мы заинтересованы в том, чтобы он остался. Очень сильно заинтересованы. Я был бы рад этому.

Вы все понимаете, что «Брентфорд» хотели бы сохранить Эриксена, но Кристиан сам должен решить, что он хочет делать дальше. Я думаю, что у нас есть шанс", — приводит слова Франка Sky Sports.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм» проявляют интерес к Эриксену.

Зимой «Брентфорд» подписал контракт с 30-летним футболистом до конца нынешнего сезона. На счету Эриксена один гол и одна результативная передача в четырех матчах за команду.