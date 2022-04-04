«Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм» проявляют интерес к Эриксену
Полузащитник «Брентфорда» Кристиан Эриксен находится в сфере интересов «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэма», сообщает Daily Mail.
Напомним, что зимой английский клуб подписал контракт с 30-летним футболистом до конца нынешнего сезона. На его счету 1 гол и 1 результативная передача в 4 матчах за команду.
Ранее игроку пришлось покинуть «Интер», поскольку итальянские правила запрещают играть с имплантированным в сердце кардиовертер-дефибриллятором.
Напомним, что Эриксен уже играл за «Тоттенхэм» в период с 2013 по 2020 годы.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Ман. Сити
|30
|23
|4
|3
|70-18
|73
|
2
|Ливерпуль
|30
|22
|6
|2
|77-20
|72
|
3
|Челси
|29
|17
|8
|4
|58-23
|59
|
4
|Тоттенхэм
|30
|17
|3
|10
|52-37
|54
|
5
|Арсенал
|28
|17
|3
|8
|44-31
|54
|
6
|Вест Хэм
|31
|15
|6
|10
|51-40
|51
|
7
|МЮ
|30
|14
|9
|7
|49-41
|51
|
8
|Вулверхэмптон
|31
|15
|4
|12
|33-27
|49
|
9
|Лестер
|28
|10
|7
|11
|43-47
|37
|
10
|Астон Вилла
|30
|11
|3
|16
|42-42
|36
|
11
|Саутгемптон
|30
|8
|12
|10
|37-46
|36
|
12
|Кр. Пэлас
|29
|7
|13
|9
|39-38
|34
|
13
|Брайтон
|30
|7
|13
|10
|26-36
|34
|
14
|Брентфорд
|31
|9
|6
|16
|37-48
|33
|
15
|Ньюкасл
|30
|7
|10
|13
|33-54
|31
|
16
|Лидс
|31
|7
|9
|15
|35-68
|30
|
17
|Эвертон
|28
|7
|4
|17
|30-49
|25
|
18
|Уотфорд
|30
|6
|4
|20
|29-57
|22
|
19
|Бернли
|28
|3
|12
|13
|22-40
|21
|
20
|Норвич
|30
|4
|6
|20
|18-63
|18
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
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8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|2.04
|14:30
|
Ливерпуль – Уотфорд
|2 : 0
|2.04
|17:00
|
Бернли – Ман. Сити
|0 : 2
|2.04
|17:00
|
Брайтон – Норвич
|0 : 0
|2.04
|17:00
|
Вулверхэмптон – Астон Вилла
|2 : 1
|2.04
|17:00
|
Лидс – Саутгемптон
|1 : 1
|2.04
|17:00
|
Челси – Брентфорд
|1 : 4
|2.04
|19:30
|
МЮ – Лестер
|1 : 1
|3.04
|16:00
|
Вест Хэм – Эвертон
|2 : 1
|3.04
|18:30
|
Тоттенхэм – Ньюкасл
|5 : 1
|4.04
|22:00
|
Кр. Пэлас – Арсенал
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Мохамед Салах
Ливерпуль
|20
|
|
Диогу Жота
Ливерпуль
|14
|
|
Сон Хын Мин
Тоттенхэм Хотспур
|14
|П
|
|
Поль Погба
Манчестер Юнайтед
|9
|
|
Эндрю Робертсон
Ливерпуль
|7
|
|
Трент Александр-Арнолд
Ливерпуль
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Эзри Конса
Астон Вилла
|24
|1
|4
|
|
Гранит Джака
Арсенал
|17
|1
|6
|
|
Поль Погба
Манчестер Юнайтед
|17
|1
|6
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