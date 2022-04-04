«Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм» проявляют интерес к Эриксену

Полузащитник «Брентфорда» Кристиан Эриксен находится в сфере интересов «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэма», сообщает Daily Mail.

Напомним, что зимой английский клуб подписал контракт с 30-летним футболистом до конца нынешнего сезона. На его счету 1 гол и 1 результативная передача в 4 матчах за команду.

Ранее игроку пришлось покинуть «Интер», поскольку итальянские правила запрещают играть с имплантированным в сердце кардиовертер-дефибриллятором.

Напомним, что Эриксен уже играл за «Тоттенхэм» в период с 2013 по 2020 годы.