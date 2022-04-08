Лукаку может пропустить матч «Челси» против «Саутгемптона»

Нападающий «Челси» Ромелу Лукаку получил травму в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов против «Реала» (1:3). Теперь участие бельгийца в выездном матче 32-го тура АПЛ против «Саутгемптона» находится под вопросом, сообщает Sky Sports.

Главный тренер «Челси» Томас Тухель заявил, что примет решение насчет включения Лукаку в состав на завтрашний матч перед началом встречи.

Отмечается, что также под вопросом находится участие в матче полузащитника Хакима Зиеша.

Напомним, что на данный момент у «Челси» два поражения подряд. Сперва лондонцы уступили в чемпионате Англии «Брентфорду» со счетом 1:4, а затем проиграли в Лиге чемпионов «Реалу» — 1:3.